Incendio in XX settembre: a fuoco la tenda dell'accoglienza profughi Ucraina

Incendio questo pomeriggio in piazza XX settembre, dove a prendere fuoco è stata la tenda allestita per accogliere i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Il tendone è servito nei primi giorni di intenso afflusso di persone dal confine polacco e non solo, per iniziare le procedure di registrazione sanitaria e per la prefettura.

Non risulta nessun ferito, ma la tensostruttura è rimasta irrimediabilmente compromessa. I Vigili del fuoco sono arrivati dopo pochi minuti, ma la plastica e gli allestimenti interni erano già stati in massima divorati dalle fiamme. Ancora non si conoscono le cause dell'incendio, alle quali stanno lavorando le forze dell'ordine. Momenti di paura anche per la vicina fiera del libro, non intaccata dalle fiamme ma dove al momento dello scoppio del rogo si trovavano diverse persone. Per loro è scattata l'immediata evacuazione.

