Perchè fare km di piste ciclabili se poi non si può parcheggiare la bicicletta in sicurezza e oltraggiare i monumenti e i portici Unesco? Forse le classifiche delle città sostenibili considerano solo i KM delle nuove ciclabili e non anche i furti delle biciclette e l'impossibilità di non attaccarle ad ogni segnale stradale... Ad un anno dalla presentazione del PUMS siamo ancora molto indietro...