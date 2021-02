Folla in piazza per ‘festeggiare’ la zona arancione. Di chi è la colpa?

La sera del 19 febbraio, centinaia di ragazzi si sono riversati in Piazza San Francesco, nel cuore della città, per "festeggiare" la promozione alla zona arancione. Si fa dell'umorismo di un fatto grave. Di chi è la colpa? Fare della politica sicuramente è la cosa più facile, additare ormai è un vizio, ma intanto anziani e persone responsabili restano a casa in un semi lockdown; le scuole si chiudono per salvaguardare ragazzi, genitori e nonni; quei genitori incavolati con le Istituzioni, incavolati perché i figli non seguono correttamente le lezioni.... allora mi verrebbe da pensare "il virus teme l'ignoranza?" Perché quell'ignoranza si riversa poi sulle strade per una movida soft incurante delle conseguenze. Vincenzo