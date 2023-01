Come molti altri cittadini faccio del mio meglio per fare una corretta raccolta differenziata. Vi scrivo in merito allo scorretto utilizzo dei cassonetti della raccolta dell’umido. L’estate scorsa in Bolognina è stata introdotta la tessera Hera per l’apertura dei cassonetti dell’indifferenziato. A novembre è stata inoltre eliminata la serratura dai cassonetti dell’organico, il risultato è quello che potete vedere nella foto che vi allego: i cassonetti dell’umido sono stracolmi di spazzatura indifferenziata. Ha senso per un cittadino continuare a fare la raccolta dell’umido quando poi, credo, non potrà essere correttamente riciclata? Mi domando con quale criterio sia stata portata avanti questa decisione