Saverio Fabbri, attore bolognese a Varsavia, con un film agli Oscar

Saverio Fabbri nasce a Bologna nel 1986 e vi rimane fino al 2012, quando deciderà di trasferirsi in Polonia, a Varsavia, per seguire quella che sarebbe diventata sua moglie nel 2014.

Un ex giocatore di cricket internazionale, linguista ed attore teatrale, inizia in Polonia la sua carriera di attore, voice over artist, presentatore e YouTuber; nonostante la totale mancanza di conoscenze sul posto, Fabbri riesce progressivamente a farsi conoscere su tutto il territorio polacco, partecipando come attore a pubblicità e serie televisive, produzioni teatrali e, più recentemente, riuscendo ad ottenere un ruolo parlato nel film “IO” (EO) - diretto dal mostro sacro del cinema polacco, il regista Jerzy Skolimowski, opera candidata agli Oscar di quest’anno nella categoria “miglior film straniero”, oltre ad aver già ottenuto altri 20 premi e 53 nomination in diversi concorsi in giro per il mondo.

A maggio del 2022, Fabbri si era anche recato al Festival di Cannes, per l’anteprima mondiale dello stesso film. Fabbri parla e recita in italiano, inglese, spagnolo e polacco e risiede ancora a Varsavia, con la moglie e le due figlie.

Ha recentemente annunciato che non riuscirà ad essere presente alla splendida serata bolognese, organizzata da “I Wonder Pictures”, una grande festa cinefila che da mezzogiorno di domenica 12 all’alba di lunedì 13 marzo proporrà tutti i film I Wonder Pictures nominati agli Academy Awards (tra i quali anche il film EO nel quale recita lo stesso attore) e culminerà nella proiezione sul grande schermo del Pop Up Cinema Medica 4k della diretta della Notte degli Oscar. Dibattiti, retroscena, quiz e curiosità; tutto ciò in attesa, dalle 23.15, della proiezione su grande schermo del red carpet e della cerimonia di premiazione degli Oscar, per una notte di cinema da passare in compagnia che si concluderà all’alba con brindisi finale e colazione per tutti. Fonti: Saverio Fabbri su Wikipedia -https://pl.wikipedia.org/wiki/Saverio_Fabbri Saverio Fabbri annuncia la partecipazione del suo film agli Oscar - https://youtu.be/X35Oj0e5yJ4