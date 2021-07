"Barbecue con fuochi liberi sotto gli alberi secolari del parco e nessuno interviene"

Via del Triumvirato · Reno

Via del Triumvirato · Reno

SEGNALAZIONE LETTORE DALLA ZONA

"Sabato 24 luglio gran barbecue con fuochi liberi sotto gli alberi secolari del parco di via del Triumvirato. Chiamato il Pronto Intervento della Polizia Urbana alle 18.17 e alle 20.52. Nessun intervento è stato fatto e la festa è continuata fino alle 23!!!

Il mattino successivo il parco si presentava come da foto allegate. Fortunatamente non è scoppiato un incendio, ma e' solo questione di tempo. Sull'altra riva del fiume gli incendi negli anni scorsi ci sono gia' stati proprio a causa di fuochi accesi per fare barbecue.

Anche sotto il ponte dell'alta velocità vengono accesi fuochi.

Forse bisogna attendere un vero incendio per ottenere un intervento? Gli alberi secolari del parco sono un vero patrimonio paesaggistico e devono essere assolutamente preservati. Il Comune di Bologna ha giustamente avviato una politica di rimboschimento del territorio e quindi dovrebbe essere tutelato da atti di vandalismo anche patrimonio arboreo esistente.

Il centralino della Polizia Municipale o e' costantemente occupato oppure quando si riesce a parlare con qualcuno del centralino l'intervento non viene fatto.

Certi atteggiamenti a lungo andare non fanno altro che frustrare i cittadini, quelli che con senso civico, segnalano reati o problemi". Roberto