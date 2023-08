Smarrita gatta in zona Piazza VIII Agosto

Abbiamo smarrito Nina, la nostra gattina bianca e nera in zona Piazza VIII Agosto. È stata avvistata l’ultima volta in via Irnerio ieri sera (8 agosto) alle 22. Potrebbe essere in via Irnerio, via Alessandrini, via Venturini, piazza VIII agosto, montagnola, probabilmente nascosta in molto traumatizzata. Ha un microchip con tutte le informazioni sanitarie e le informazioni sul proprietario. Se la vedete per favore, prendetela in casa e chiamateci: 3200144873; 3281248457; 3755233475