Smarrito gatto Manfredi, unico membro della mia famiglia!

Da 48 ore in Bolognina, ho perso il mio gatto tigrato Manfredi, unico membro della mia famiglia. Spero che il Vostro giornale mi dia una mano a diffondere il più possibile questo annuncio. Nel cercalo in strada ho incontrato tanta solidarietà da parte degli abitanti della mia città di adozione: Bologna. Ma il piccolo Manfredi di circa tre anni non è ancora tornato. Potrebbe essersi infilato in qualche cantina o avendo preso un forte spavento essersi allontanato maggiormente. E' un gatto abituato ad uscire e generalmente socievole con gli umani, molto goloso. Vi prego di cercarmi su tutti i canali web, o al mio numero in foto se avete notizie. Grazie