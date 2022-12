Orario non disponibile

Dal 11/12/2022 al 08/01/2023

ECLIPSIS STYLE PROJECT presenta 'SPECCHI SENZA TEMPO' a cura di Giancarlo Bonomo Raffaella Ferrari 11 DICEMBRE 2022 - 8 GENNAIO 2023 OPENING: domenica 11 dicembre 2022 - ore 17 La rappresentazione del concetto di paesaggio non è riferibile soltanto alla contemplazione soggettiva della realtà così com'essa appare allo sguardo, ma anche ad una dimensione prettamente intima e privatissima, in cui si rivelano complesse ragioni animiche, emozionali e psicologiche. Sono questi ultimi i cosiddetti paesaggi ideali, spesso surreali o metafisici, che nessuno vede se non l'artista che li ha concepiti nel suo incessante lavorìo interiore. Fra realtà e idealità, le opere divengono simili a degli specchi riflettenti mondi possibili, evanescenti e, talvolta, immaginari, pervasi da quella patina di mistero che è il sale della vita autentica. Espongono gli artisti: DANIELA CARLETTI SAUL COSTA FABIO FRABETTI ANNA FRANCESCA GUTRIS ALDO CLAUDIO MEDORINI PARIDE PASQUALI OTTAVIO ROSSI STEFANO SANTI Con la partecipazione straordinaria di: DANIELE DEGLI ANGELI APERTURA ore 16 - 20 chiuso il lunedì (e nei giorni: 25-26-31 dicembre - 1 e 6 gennaio 2023) Ingresso libero