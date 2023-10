Traffico bloccato su Massarenti e S. Vitale... per un parcheggio

Traffico bloccato intorno alle 14,30 per tutta via Massarenti e via S. Vitale a causa di un'utilitaria parcheggiata fuori dalle striscie blu, e un furgoncino parcheggiato selvaggiamente lungo la strettoia in prossimità dell'arco di Piazza Aldrovandi (su via S. Vitale). Un filobus della linea 13 non riusciva a passare, creando cosi una interminabile fila tra via S. Vitale con ripercussioni sui viali e via Massarenti, mandando il traffico in Tilt. Sul posto si è radunato un drappello di persone con esperienze tecnico scientifiche tali, da consigliare alla Polizia Locale di smontare in due tronconi il filobus (essendo un mezzo snodato) e farlo cosi manovrare per aggirare l'ostacolo. La situazione si è risolta con la rimozione tempestiva del furgoncino in doppia fila, e il propietario dell'utilitaria che ha provveduto a spostarla, non dopo aver ricevuto un verbale. Il disservizio e il disagio è stato enorme, data la cattiva condotta dei propietari dei veicoli interessati.