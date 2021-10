Via Mentana, furto davanti il ristorante: "Avvicinati così, poi il telefono sparito"

Ci scrive il signor Valentino, residente a Bologna. "Colgo l'occasione per segnalare quanto accaduto il 30/09/21, nei pressi dell'osteria dell'Orsa in via Mentana, a Bologna. Portando in giro una mia amica in visita per la città, durante il pranzo, ai tavoli esterni del locale, si sono avvicinati un ragazzo ed una ragazza intorno ai 25/30 anni, stranieri, che con la scusa di voler vendere braccialetti e quotidiani chiedevano esplicitamente denaro". Poco dopo -si spiega- veniva sottratto "un telefono cellulare che era sul tavolo.

Avvisato il ristoratore e fatta denunciaalla forze dell'ordine, "nei giorni seguenti, che il cellulare, tramite un'applicaizone, il telefono ha trasmesso la propria posizione: in Romania" fatto del pari segnalato nuovamente alle autorità.

"Purtroppo sono poche le certezze sugli quelli che saranno gli sviluppi di questa vicenda -racconta Valentino- probabilmente nessuno. Non so se verranno eseguiti degli approfondimenti. In cuor mio spero che qualcuno lo faccia. Più volte è accaduto, e numerose sono le persone che hanno subito lo stesso tipo di episodio. Spero che gli esercenti della città, vengano informati e divulghino questa criticità affinché i clienti/turisti non debbano trovarsi nella nostra situazione e andare già con un triste ricordo di quella che poteva essere una giornata spensierata".