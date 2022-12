Natale a casa Mihajlovic (il primo senza Sinisa). La piccola Violante balsamo per il dolore

Sono le parole dello scrittore e teologo Henry Scott Holland ad esprimere i sentimenti di Arianna Rapaccioni, moglie dell'ex allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, scomparso prematuramente a causa di una leucemia mieloide acuta. La donna affida ai social un pensiero che vira tra il dolore e la speranza, in queste giornate di festa. In questo primo Natale senza il marito cui era profondamente legata. Nella notte di Natale Arianna ha condiviso sulla sua pagina Instagram un componimento di Holland, a seguire il testo completo. Parole che commuovono e fanno riflettere:

La morte non è niente.

Sono solamente passato dall’altra parte:

è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu.

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;

parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.

Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,

di quelle piccole cose che tanto ci piacevano

quando eravamo insieme.

Prega, sorridi, pensami!

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:

pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto:

è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista?

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.

Rassicurati, va tutto bene.

Ritroverai il mio cuore,

ne ritroverai la tenerezza purificata.

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami:

il tuo sorriso è la mia pace.

La piccola Violante per guardare avanti

Giorni di dolore e nostalgia anche per i cinque figli della coppia: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas.Fanno quadrato tra loro per superare questo momento difficile. E si stringono tutti forti alla più piccola di casa, la nipotina di Sinisa, un anno appena. La nonna e la mamma, Virginia, hanno infatti postato nei giorni di festa alcuni scatti che ritraggono la dolcissima Violante, tanto amata dal nonno (che si commosse fino alle lacrime apprendendo del suo prossimo arrivo), con tanto di dediche che lasciano ben intendere quanto la presenza della piccina riesca ad essere balsamo per il cuore ... "Se non fosse per te..." scrive Virginia, la mamma, postando alcuni fotografie della pargoletta che gioiosa scarta i doni natalizi. Le fa eco la mamma e nonna- Arianna - che sotto ad un ritratto con la nipotina scrive: "Sei tu il mio dolce Natale". Cercando con forza e coraggio il bello in questo momento così duro.