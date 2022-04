Spacci aziendali e outlet a Bologna: dove fare ottimi affari

Se non amate girare ore e ore per i negozi ma avete le idee chiare, e magari cercate anche qualcosa di una specifica marca, gli spazzi aziendali e o gli outlet sono quello che fanno per voi! Tra Bologna e provincia infatti, i punti dove fare ottimi affari sono tanti! Scopriamoli insieme!

Spaccci aziendali a Bologna

Partiamo da Borbonese Factory Store in via 1°Maggio 89/a, Ozzano Emilia. Elemento identificativo delle collezioni di Borbonese è la stampa O.P., Occhio di Pernice, simbolo e trade mark del brand. Tra i più famosi però, che quello della Woolrich inVia Nuova 21/d zona industriale di Cadriano, uscita tangenziale 7 bis direzione Ferrara - Granarolo dell'Emilia (Bologna). Lo spaccio, che è gestito da WP Lavori in Corso è aperto mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11 alle 19. Sabato dalle ore 11 alle 18.30. Majani è in via G. Brodolini 16 - Loc. Crespellano, Valsamoggia. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.00. Non solo abbigliamento e accessori: sono molto meno conosciuti, ma sono super convenienti anche gli spacci alimentri. Non da meno Intimissimi/Calzedonia in via Bruno Buozzi, 35 a Granarolo dell'Emilia. Orario: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20. Un unico spaccio per entrambi i marchi Intimissimi e Calzedonia: un posto per gli amanti dei collant e dell'intimo!

Outlet a Bologna

Partiamo dal Fashion Market Bologna in viale Alcide de Gasperi, 44, Borgo Panigale Bologna. Qui è possibile ttrovare tutto, e il punto di riferiferimento dalla strada è l'insegna rosa di Fashion Market Bologna: outlet non ufficiale di Max Mara e Max&Co. Spostandoci a Casalecchio c'è Sotto Sotto Fashion Outlet in via Reno 7/2 dove abbigliamento, calzature e accessori uomo/donna/bambino griffati la fanno da padrone. Ad Anzola dell'Emilia invece, in via Emilia Ponente 73 c'è Fashion Outlet , unp stock house che offre abbigliamento, calzature e accessori moda con sconti fin al 60% rispetto al prezzo sul cartellino. Tra gli Outlet più noti a Bologna c'è sicuramente il Castel Guelfo The Style Outlets, a Castel Guelfo, dove è possibile trovate tutte le marche, dalle più note alle pi prestigiose. Non da meno l'Outlet Trend Bologna in Via Dagnini 17, con sconti tutto l'anno e abbigliamento sia da donna che da uomo.