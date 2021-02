Stato sociale, un disco in uscita ogni venerdì: uno per ogni componente del gruppo

"Potevamo fare la cosa più strana nel momento più strano... e l'abbiamo fatta". E' così che lo Stato Sociale annuncia la nuova iniziativa che vede, ogni venerdì, l'uscita di un nuovo disco: uno per ogni componente della band. Nel dettaglio si tratta di cinque dischi che racconteranno le cinque personalità dei componenti del gruppo.Ognuno con la propria direzione creativa, il proprio team di lavoro e i propri ospiti". Con questo post sul loro profilo Instagram, il gruppo musicale bolognese annuncia l'uscita di nuovi lavori musicali.

"Volevate un disco nuovo?- si legge in un post - E noi ve ne diamo cinque. Non volevate un disco nuovo? E noi ve ne diamo cinque lo stesso. Siamo partiti alla scoperta dei pezzi che compongono Lo Stato Sociale come collettivo - spiegano - dando spazio alle singole personalità e alle idee artistiche individuali. Lo abbiamo fatto per conoscerci meglio e far conoscere meglio la nostra realtà e la nostra natura caotica, per imparare di più gli uni dagli altri e vedere cosa succede".

"La prima settimana - conclude la band - sarà dedicata a Bebo: a mezzanotte il suo disco sarà disponibile su tutte le piattaforme".