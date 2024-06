Addio a Lo Stato Sociale? La band bolognese si prende una pausa: ecco perché

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Se sia un addio o soltanto un arrivederci non è dato saperlo. Ma i 'regaz' dello Stato Sociale hanno deciso di fermarsi a tempo indeterminato. Lo ha annunciato la band formata da Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti, Alberto Cazzola, Enrico Roberto e Francesco Draicchio, nata nel 2009 a Bologna e che negli anni ha calcato i più grandi palchi d'Italia arrivando fino a Sanremo e sulla scena internazionale: “Smettere di correre a questo punto è necessario e se torneremo lo dovremo fare essendo contenti di prendere in mano gli strumenti, fare dischi e andare sul palco insieme”, hanno dichiarato prima dell’ultima data allo Sherwood Festival di Padova il 25 giugno.

Un’ultima grande festa prima dello stop ad album e concerti: “Il 25 giugno chiudiamo un percorso molto lungo che inizia in un garage di Bologna e passa per le avventure più divertenti delle nostre vite. Anche per momenti difficili, brutti, tristi”. Il più grande è il lutto per la scomparsa nel giugno 2023 di Matteo Romagnoli, produttore musicale e fondatore dell’etichetta discografica Garrincha Dischi, nonché amico molto stretto e punto di riferimento della band bolognese.

La pausa, in verità, era nell’aria da un po’. Già ad agosto dello scorso anno il frontman Lodo Guenzi lo aveva anticipato con un post su Instagram: “Noi alla fine di questo tour dovremo capire un sacco di cose, dovremo scoprire com’è il mondo dopo Matteo, che era e sarà, senza mezzi termini, uno di noi sei, quello che non vedi. Io non so se le band finiscono, mi è sempre sembrato qualcosa di innaturale. Si smette di essere sposati, non di essere fratelli”.