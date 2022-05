Elettra Lamborghini: pronta la statua per il Madame Tussauds Amsterdam

Mostrata al pubblico la statua di Elettra Lamborghini, che sarà esposta al Madame Tussauds Amsterdam dalla prossima settimana. La cantante ed ereditiera bolognese è la prima italiana ad avere una sua immagine di cera all'interno del museo olandese.

Nei mesi scorsi la cantante aveva aggiornato i suoi fan sulla realizzazione della statua, spiegando di aver posato per oltre sei ore per gli scultori, che con molta attenzione hanno cercato di cogliere tutti i dettagli del suo corpo per rappresentarla nel miglior modo possibile.