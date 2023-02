Stazione Roveri, al via i lavori per la prima ciclostazione: poi le altre 11

Quella della stazione stazione Roveri sarà la prima delle nuove ciclostazioni di Bologna: "Spazi chiusi destinati alla sosta delle biciclette, in prossimità degli snodi principali del trasporto pubblico locale. Si troverà sul lato sud della stazione ferroviaria, in via della Stazione Roveri, accessibile da via Mattei". Lo rende noto la Consulta della Bicicletta di Bologna.

Il via libera della Giunta è arrivato qualche giorno fa e entro fine anno verranno installate altre cinque ciclostazioni analoghe: in via Carracci (a servizio della stazione Centrale) e presso le stazioni ferroviarie di Borgo Panigale, Casteldebole, Zanolini e Mazzini.

Ma ancora ne sono in programma nel 2026, con altre sei ciclostazioni lungo la linea rossa del tram: al capolinea Marco Emilio Lepido, all'Ospedale Maggiore, in viale Aldo Moro, al capolinea Fiera-Michelino, al Pilastro e al capolinea di Agraria-CAAB: "Tutte le ciclostazioni avranno un'unica modalità di accesso, tramite app. Il servizio sarà gestito da BoMob e partirà con queste tariffe: 3 € per la sosta giornaliera, 10 € per la sosta mensile, 30 € per l'annuale" fa sapere la Consulta.

"Oltre ai posti bici, ci saranno 6 posti con ricarica per le bici elettriche e una colonnina di cicloriparazione, con una pompa e i principali attrezzi per la manutenzione della bicicletta" informano.