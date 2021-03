Antipasto super: la ricetta degli stecchi alla bolognese o alla Petroniana

Sono degli spiedini di carne e formaggi fritti, ma meglio non pensare alla dieta

Questi spiedini di carne e formaggi fritti sono un antipasto super, ma non bisogna pensare alla dieta. Gli stecchi alla bolognese o alla Petroniana, sono una vera tentazione. Ecco come prepararli in casa.

Tempo di preparazione

40 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Ingredienti

100 gr di lonza di maiale

100 gr di mortadella (pezzo unico)

100 gr di emmental

250 ml di latte intero

1,5 lt di olio di semi di arachidi,

30 gr di burro

30 gr di farina 00

100 gr di pangrattato

1 uovo medio

Sale, pepe nero, olio extravergine d’oliva e noce moscata qb.

Procedimento

Cominciate dalla besciamella. In una pentola, fate sciogliere il burro, cui aggiungere la farina setacciata. Mescolate con una frusta, per evitare che si formino grumi, e intanto aggiungete a filo il latte. Continuate a mescolare, fino a che la crema non si rapprende. Aggiustate di sale, pepe e noce moscata. Trasferite la besciamella in una ciotola e copritela con la pellicola trasparente per evitare che secchi. Tagliate a dadini l’emmental, la mortadella e la lonza. I cubetti di lonza ripassateli in padella con un filo d’olio. A questo punto, prendete gli stecchi da spiedino e per ciascuno, infilate un dadino di mortadella, uno di formaggio e uno di lonza. Sbattete l’uovo in un piatto fondo con del sale, mentre in un altro mettete il pangrattato. Scoprite la ciotola con la besciamella e iniziate: prima immergete lo stecco nella besciamella, poi nell’uovo, infine nel pangrattato. Nel mentre, mettete a scaldare l’olio di semi di arachidi e portatelo a 170°C di temperatura. Immergete uno stecco alla volta nell’olio bollente, avendo cura che frigga bene su ogni lato. La superficie deve dorare. Scolate gli stecchi e asciugateli, ponendoli su un foglio di carta assorbente. Serviteli caldi.

(Fonte ricetta https://www.lacucinaitaliana.it/)