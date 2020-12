Dopo 800 anni sarà visibile la 'Stella di Betlemme'

Il 21 dicembre 2020, dopo 800 anni, tutti con il naso all'insù per osservare una particolare e brillante luce nel cielo. Per la prima volta dal Medioevo infatti, è atteso un raro allineamento astronomico che creerà una luce straordinaria nel corso delle festività natalizie, paragonata alla Stella di Betlemme che guidò i Re Magi.

Un fenomeno che si verifica nel corso del solstizio d’inverno, con Giove e Saturno che si avvicineranno per creare un vero e proprio: la grande congiunzione, un grande evento astronomico.

Un allineamento eccezionale in quanto, come ha riferito in una dichiarazione pubblicata dalla Rice University l’astronomo Patrick Hartigan, è dal 1226 che Giove e Saturno non si troveranno così vicini.

Un fenomeno che, se il meteo sarà clemente, potrà essere visibile anche a occhio nudo ma è con un telescopio che si potrà godere a pieno lo spettacolo.