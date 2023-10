Suicidio in diretta su Tik Tok, sgomento e rabbia Non un caso isolato, purtroppo. Le cronache ci restituiscono sempre più spesso episodi di odio riversato in rete tanto ferocemente e sconsideratamente da sfociare in eventi drammatici. I tempi sono di certo maturi per interrogarsi ed attivarsi, tutti

Sgomento in queste ore tra il popolo di Titk Tok. In diversi chiedono numi su una vicenda dai contorni confusi e assai delicati. Di certo c'è l'inquietudine che serpeggia tra i fan di un giovane tik toker bolognese - noto come Inquisitor Gost - che in una diretta angosciante, secondo quanto riferisce chi ha assistito al live, si è tolto la vita.

Intanto, parallelamente alla disperazione degli affezionati, in rete è scoppiata l'indignazione. A muovere lo sdegno il fatto che il gesto sarebbe stato scatenato - stando alle narrazioni di chi ha seguito la vicenda - da un'ondata di insulti partiti dopo che il giovane era stato oggetto di pesanti accuse lanciate proprio via social.

Non un caso isolato, purtroppo. Le cronache ci restituiscono sempre più spesso episodi di odio riversato in rete tanto ferocemente e sconsideratamente da sfociare in eventi drammatici. E la vicenda del tik toker - che resta ancora tutta da chiarire, non da ultimo se vi siano o meno responsabilità - sta alimentando nel popolo del web proprio questo dibattito, in seno al quale è crescente il biasimo verso i cosiddetti "heaters". Si implora - da più parti - di tornare "umani".

Proprio ieri - durante un incontro in occasione della giornata di sensibilizzazione sulla salute mentale - la direttrice dell’Unità complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza dell’Ausl di Bologna aveva posto l'accento sugli altissimi rischi derivanti dal cyber spazio, e dal mondo social in particolare, per la salute dei nostri giovani, che spesso si trovano difronte a situazioni più grandi di loro e difficili da gestire. A mettere in guardia dinnanzi alle stesse insidie anche la polizia che - nella recente edizione della campagna educativa “Una Vita da Social”, poneva l'accento anche sul fatto che proprio la mancata percezione del pericolo sia il primo pericolo in rete per i nostri ragazzi.

I tempi sono di certo maturi per interrogarsi ed attivarsi fattivamente affinchè ciascuno faccia la propria parte per arginare, e ancor prima prevenire, tali fenomeni. Prima che sia troppo tardi.