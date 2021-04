Superenalotto, la dea bendata bacia Vergato: centrato un '5'

L’Emilia-Romagna torna a festeggiare grazie al SuperEnalotto. Sabato 17 aprile infatti, come riporta Agipronews in una nota, è stato centrato un “5” del valore di 31.275,81 euro ciascuno. La giocata vincente è avvenuta nella tabaccheria di via Monari 14 a Vergato, in provincia di Bologna.

Il Jackpot, intanto, continua a crescere toccando quota 139,9 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.