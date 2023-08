Superluna blu, notte spettacolare sui tetti di Bologna

Incanto dal cielo la scorsa notte. Ipnotica e magnifica una straordinaria Superluna "blu" ha troneggiato sul cielo di Bologna. Uno spettacolo celeste che era stato annunciato a BolognaToday da Sandro Bardelli di INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna.

Si è trattato di un fenomeno raro che viene poeticamente descritto come il bacio tra il pianeta Saturno e la Superluna Blu. Di fatto non abbiamo osservato una luna blu, come aveva chiarito l'esperto spiegando che la tredicesima luna viene chiamata blue moon collegandola a un sentimento malinconico e triste (il perchè non lo sappiamo!) ed è 'super' perché questo plenilunio (il tredicesimo dell'anno) è anche il momento di massimo avvicinamento alla Terra, il cosiddetto perigeo" .

Chiarito il significato di luna blu, resta da spiegare quello di Superluna. "Sappiamo dalla leggi di Keplero - aveva ricordato ancora Bardelli - che le orbite non sono circolari ma ellittiche e che quindi ci sono periodi nei quali la luna è più vicina alla Terra e periodo in cui è più distante. Nel primo caso, ovvero di massima vicinanza, si parla di Superluna".

(Foto in alto Superluna "blu" sul cielo di Bologna - foto Michele Brusa )