VIDEO-SEGNALAZIONE. A piedi nudi ... in tangenziale

Ha creato sicuramente qualche problema al traffico, l'uomo che oggi, all'ora di punta, stava percorrendo a torso e piedi nudi, la corsia centrale della Tangenziale di Bologna.

L'uomo è stato filmato tra le uscite 5 e 4 in direzione Aeroporto Guglielmo Marconi e, per sdrammatizzare, ricordiamo il famoso film "A piedi nudi nel parco" o forse in questo caso il titolo giusto sarebbe "Come un gatto in tangenziale", visto il pericolo che ha corso.

Il video è stato pubblicato sui social.

(Video lettore)