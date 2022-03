Tech Cities 2022: Bologna tra le città più “tech” d’Italia  

Ancora un primato per Bologna: secondo quanto rilevato dal report Tech Cities 2022 promosso da Experis, brand di ManpowerGroup, sui profili tecnologici più richiesti nelle principali città italiane, le figure IT oggi più ricercate e che vantano retribuzioni maggiori sono proprio quelle emerse recentemente a causa delle nuove esigenze nate dalla rapida evoluzione del mercato. Tra le città più tecnologiche d’Italia, Bologna dove si concentra il 7% delle nuove offerte di lavoro in campo tecnologico.

In questa speciale classifica - si legge in una nota - la parte del leone la fa Milano con il 42% delle nuove offerte di lavoro, seguita da Roma (25%), Torino (10%) e Napoli (8%). Bologna precede Padova con il 5% e Bari con il 3%. Nella provincia di Bologna la retribuzione annua media per le figure ricercate nell’ambito IT è pari a 37.000 Euro: si tratta di una RAL di poco inferiore a Roma e Torino (39mila), in linea con Padova e superiore a Napoli e Bari (33mila). Milano, invece, è al vertice con una RAL di 43.000 euro.

Professionisti Cloud, esperti di Cyber Security, DevOps Engineer, Full Stack Developer, specialisti in ambito dati e sviluppatori Java sono le figure maggiormente ricercate su tutto il territorio nazionale e a Bologna si registra una maggiore richiesta di profili in società di prodotto e software house, oltre a interessanti opportunità in ambito bancario e assicurativo.