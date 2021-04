Mangiare all'aperto: ristoranti con terrazza a Bologna, la nostra mini-guida

Il periodo e anche la stagione impone pranzo e cena all'aperto, magari con i tavoli su belle terrazze in mezzo al verde. A Bologna e dintorni c'è l'imbarazzo della scelta. Ecco una mini-guida dei ristoranti con spazio esterno premiati dai clienti.

Bottega ai Portici

E' la terra per antonomasia quella della Bottega ai Portici di piazza di Porta Ravegnana, ovvero sotto le due torri. Cucina tradizionale bolognese da gustare guardando i simboli di Bologna.

Buca San Petronio

Sapori mediterranei e attenzione ai prodotti del territorio, oltre alla pasta fatta in casa, in pieno centro. In via de' Musei 2/4, si può mangiarle all'aperto in una delle vie tipiche della città.

Osteria Bartolini

Tavoli e alberi che guardano la piazza all'osteria Bartolini, in piazza Malpighi 16. Si mangia pesce proveniente perlopiù dal mare di Romagna.

Osteria la Frasca

In via Andrea Costa 8A, su una bella terra si posso scegliere e gustare numerosi tipi di birre birre, anche senza glutine, e i piatti della tradizione bolognese e tipici da osteria.

Ristorante La Panoramica

Al civico 31 di via San Mamolo, una veranda immersa nel verde e una grande terrazza panoramica. Da La Panoramica piatti preparati con prodotti biologici.

San Silvestro in cantina

Affacciata sulla bella Piazza Minghetti, nello spazio all'aperto del San Silvestro in cantina si gustano piatti della tradizione con menu stagionale.

La Terrazza

In via del Parco, 20, si può mangiare su una bella terrazza gustando piatti della cucina mediterranea a pranzo e a cena.