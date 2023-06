Anche a Bologna si testa l'alert della Protezione civile: occhio al cellulare alle ore 12

E' partita il 28 giugno la sperimentazione del sistema It-alert, della Protezione civile, un allarme pubblico. Il 10 luglio alle 12 sarà la volta dell'Emilia Romagna: tutti i cellulari della Regione riceveranno un sms di test.

Il sistema ha lo scopo di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso e, come fa sapere la presidenza del Consiglio dei Ministri, entro la fine del 2023 verranno effettuati test in tutte le Regioni e nelle Province Autonome per verificarne il funzionamento in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi e raccogliere indicazioni dagli utenti per implementare il servizio.

Il 10 luglio, esattamente alle ore 12, tocca quindi all'Emilia-Romagna.

IT-alert utilizza la tecnologia cell-broadcast che consente di inviare messaggi a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall’emergenza. Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica e non ha alcuna ripercussione sui livelli di privacy impostati, si legge,

Va tenuto presente che la tecnologia cell-broadcast presenta diversi limiti: è possibile che un messaggio indirizzato a un’area possa raggiungere anche utenti che si trovano al di fuori dell’area stessa (overshooting) oppure che in aree senza copertura il messaggio non venga recapitato. Inoltre, i dispositivi non ricevono i messaggi IT-alert se sono spenti o privi di campo e potrebbero non suonare se la suoneria è impostata in modalità silenziosa. In alcuni casi l’utilizzo di una vecchia versione del sistema operativo può comportare problemi nella ricezione dei messaggi IT-alert.