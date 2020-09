L'Europa è qui: il concorso per diventare testimonial dell'Emilia Romagna

Il 9 ottobre 2020 scadono i termini per partecipare a L’Europa è QUI, il concorso rivolto a tutti i beneficiari dei finanziamenti del Programma operativo 2014-2020 del Fondo sociale europeo lanciato lo scorso giugno.

Come riporta la Regione Emilia Romagna nella sezione 'formazione', il "concorso – che ha anche una sezione per i beneficiari del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Programma Interreg - premierà i migliori racconti di progetti realizzati in Emilia-Romagna grazie ai Fondi europei".

Come candidarsi

Per candidarsi, i beneficiari dei finanziamenti dovranno dar voce ai protagonisti dei propri progetti, utilizzando gli strumenti espressivi che preferiscono – dal video alla canzone, dallo slogan all’infografica, dalla fotografia al post social – anche mescolandone più di uno. Tutte le storie inviate saranno promosse attraverso i canali web e social della Regione. Quelle selezionate come vincitrici saranno al centro di una campagna di comunicazione finalizzata a mostrare come le opportunità che la Regione mette a disposizione dei cittadini grazie ai fondi europei possono cambiare veramente i percorsi personali e professionali dei partecipanti e contribuire a promuovere la crescita e la coesione sociale dei nostro territorio.