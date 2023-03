Riapre il Tulipark, edizione 2023 con tante novità: street food, workshop e animazione

Un'iniziativa di indiscutibile successo quella del TuliPark che a Bologna riaprirà a fine marzo. In via dell'Arcoveggio per 4 settimane si potrà ammirare lo spettacolo di oltre 1 milione di tulipani, di 75 diverse varietà. Con la solita formula, si potranno raccogliere per creare un bouquet personalizzato, confezionato nei gazebo incarto prima dell’uscita.

L'edizione 2023

Tra le tante attrattive, è previsto un percorso guidato, laboratori per i bambini delle scuole, animazione, cibo e musica.

Un percorso guidato e illustrato accompagnerà i visitatori all’interno del parco per scoprire la storia del tulipano, segreti e curiosità.

Attività anche per le scuole: una guida spiegherà ai bimbi l’interno del fiore di un tulipano e l’importanza del verde, incoraggiando al rispetto dell’ambiente naturale, tra animazioni e momenti ricreativi.

Si potrà anche imparare a piantare e coltivare il tulipano con il workshop dedicato

Tornano anche gli stand gastronomici con lo street food tipico olandese e il tipico mulino a vento olandese, la mucca frisona e lo zoccolo gigante – il klompen – all’interno del quale scattare selfie e foto divertenti.

Tutte le info

Orari: il parco sarà visitabile a partire dalle 9:00 del mattino fino alle 18:00 tutti i giorni della settimana, con la formula “you pick” già inclusa o spendibile a parte in base alla tipologia di biglietto acquistata. Aperto anche in caso di pioggia.

Come raggiungere Tulipark Bologna in auto: prendere come riferimento uscita 6 verso Bologna centro/ Castel Maggiore/Giuriolo, alla rotonda prendere via Corticella Svolta e prendi Via Giuriolo e dopo 350m Via Arcoveggio

Come raggiungere Tulipark Bologna in bus: dalla Stazione Centrale, con la linea 11, scendere alla fermata C.s. Virtus, 15 min. di tragitto circa

Parcheggi: dispone di un parcheggio non custodito, adiacente al parco e anche su strada (pubblico) completamente gratuito. I parcheggi sono disponibili per i seguenti mezzi: auto, camper, autobus e PRM e disabili

Come comportarsi all'interno di TuliPark