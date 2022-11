Cluedo versione Escape, un tour che farà tappa a Bologna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Ultimamente, in cima a tutte le classifiche troviamo podcast, serie tv e qualsiasi altro prodotto di intrattenimento tratto da veri fatti di cronaca nera. È il fenomeno “true crime”, ovvero le ricostruzioni di crimini realmente avvenuti, una tendenza a tutti gli effetti che coinvolge davvero tutte le generazioni: delitti di ogni tipo sembrano aver catalizzato l’attenzione in modo trasversale, appassionando un pubblico sempre più ampio e sempre più alla ricerca di esperienze e storie immersive, riportando in auge un genere che sembrava ormai relegato ad apparizioni sporadiche. Questo grande ritorno alla ribalta non poteva che essere accompagnato anche dal più misterioso dei giochi in scatola: il mitico Cluedo, da oltre 70 anni sulla cresta dell’onda tanto da aver ispirato una moltitudine di film, libri e programmi televisivi in tutto il mondo. Per confermare il trend in continua ascesa, eccone arrivare una nuova emozionante ed esclusiva versione: Cluedo Escape – Il Tradimento a Villa Tudor, un nuovo gioco che unisce gli elementi iconici e amati del Cluedo al formato escape game. I 6 emblematici protagonisti, infatti, si ritroveranno bloccati nell’inquietante e misteriosa Villa Tudor dove è stato assassinato il Dottor Black! I giocatori dovranno mettere in campo ingegno e spirito di squadra per riuscire a fuggire dalla dimora prima dell’arrivo della polizia, individuando al contempo il vero colpevole del delitto. Una chicca per gli appassionati del genere crime, per chi ama il genere escape o anche semplicemente per chi è alla ricerca di una esperienza cooperativa e narrativamente intrigante! Ma non finisce qui! Tutti gli italiani potranno anche vivere un’esperienza diretta e immersiva e partecipare gratuitamente, coinvolgendo parenti e amici, al primo gioco interattivo all'aperto interamente dedicato a Cluedo Escape e firmato Garipalli, una giovane realtà italiana leader nel creare escape cittadine. Tra rompicapi e oggetti misteriosi, basterà cliccare sul link di Cluedo City Escape (QUI con tutte le info) e Bologna si trasformerà in una vera e propria escape room a cielo aperto che porterà gli aspiranti investigatori a risolvere enigmi e segreti nascosti nel centro città, in perfetto stile Cluedo Escape. Chiunque potrà cimentarsi ed essere ‘’arruolato’’ da un commissario di polizia virtuale che guiderà i giocatori in lungo e in largo alla scoperta di indovinelli, codici e misteri da svelare, affidando loro un importante indagine e il compito di trovare la soluzione finale al caso di omicidio. Dal 25 novembre al 18 dicembre il Tour Cluedo City Escape arriverà a Bologna, per andare alla scoperta della propria città sotto nuove vesti e vivere una intrigante avventura insieme ai propri amici o in famiglia. Un po’ come il nuovo Cluedo Escape, Il Tradimento a Villa Tudor, che unisce la suspense e gli intrighi dell'iconico gioco in scatola del mistero a un modo del tutto nuovo di giocare a Cluedo in un esclusivo formato Escape Game. Giocabile da 1 fino a 6 persone, occorre aguzzare l’ingegno, collaborare al meglio con gli altri giocatori e sfruttare al massimo le proprie doti investigative per interpretare codici, risolvere indovinelli e capire tutti insieme come usarli per fuggire dalla lussuosa Villa prima che arrivi la polizia. A rendere l’esperienza ancora più intrigante e coinvolgente, un nuovo tabellone del tutto dinamico e modulare in perfetto stile Escape Games, che cambia e si compone durante la partita rivelando stanze e indizi man mano che i giocatori risolvono puzzle, vanno avanti con l’indagine e trovano soluzioni lungo il percorso. Si vince quando si riesce a scoprire il colpevole, svelando il luogo del reato, l’arma usata e la modalità esatta in cui è stato assassinato il padrone di casa. È un gioco perfetto sia per famiglie con bambini dai 10 anni in su, sia per adulti e amanti degli Escape Games. Insomma, che sia all’aperto con il tour firmato Garipalli o a casa con il nuovo Cluedo Escape, Il Tradimento a Villa Tudor, tutti gli aspiranti investigatori adesso potranno provare l’ebrezza di calarsi nei panni di una moderna Miss Marple o di un Poirot dei giorni nostri, esplorando iconiche scene del crimine e assaporando il brivido che solo una partita a Cluedo Escape Il Tradimento a Villa Tudor sa far scaturire.