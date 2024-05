Un murale per "la Controlla" in zona universitaria

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non solo una canzone all'Unipol Arena dei Pinguini Tattici Nucleari, ma anche un murale in via Mascarella.

Una via che "la Controlla", al secolo Tiziana Del Reno, conosceva bene, come del resto tutta la zona universitaria, e lei stessa era conosciuta da tutti. E' scomparsa il 5 maggio in un incidente stradale, a 47 anni, investita da un’automobile sulle strisce pedonali a Formia, in provincia di Latina, dove da gennaio veniva ospitata in un dormitorio religioso.

Personaggio di strada, aveva problemi di alcolismo e si definiva un'artista: scriveva poesie e commedie che in più occasioni aveva portato sul palco di vari eventi.

Sul muro di via Mascarella Tiziana sorride leggendo un fumetto.