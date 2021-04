Ricette di Pasqua: uova sode rosa? La ricetta facilissima

E' tradizione cucinare le uova nel periodo pasquale, simbolo di vita e rinascita. Ecco come renderle più festose e anche più appetitose per i bambini

Sulla tavola di Pasqua, le uova sono un imperativo. Quello di cioccolato a parte, è tradizione cucinare le uova nel periodo pasquale, simbolo di vita e rinascita.

Per renderle più festose sulle nostre tavole e anche più appetitose per i bambini, si possono ottenere delle uova di colore rosa. Vediamo come fare, è super-facile.

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

10

Ingredienti

Uova

Limone

Barbabietole

Aceto

Acqua

Procedimento

Cuoci le uova per 10 minuti. Aggiungi qualche fetta di limone, il guscio verrà via più facilmente Frulla la barbabietola con un po' di aceto Aggiungi l'acqua Versa il composto sulle uova e lascia in frigo per 3 ore. Pulisci le uova e servi con sale e pepe.

(fonte ricetta: https://www.cookist.it/)