"Mucho Màs", social scatenati vs il docu-film su Gianluca Vacchi: "Ritirate la serie"

"Ora è il momento di scoprire mucho màs", molto di più di Gianluca Vacchi, l'influencer e imprenditore bolognese che nelle ultime settimane sta avendo maggiore visibilità del solito, non solo per i suoi show social, ma per la denuncia da parte di una ex colf che lo accusa in poche parole di sfruttamento, tra orari massacranti, straordinari non pagati e multe per dimenticanze. Il risarcimento richiesto ammonterebbe a 70 mila euro.

"Ci sono dei procedimenti in corso e spetta unicamente ai giudici esprimersi al riguardo - ha fatto sapere Vacchi in una nota rilasciata dai suoi avvocati - sono state diffuse, in modo fuorviante, numerose affermazioni false e gravemente offensive". E ha trovato una sponda anche in altri collaboratori che lo hanno difeso pubblicando un video.

Il caso del quale si occuperà evidentemente il tribunale del lavoro si incrocia infatti con l'uscita, il 25 maggio, su Prime Video di "Mucho Màs" (molto di più), sottotitolo "le stories non raccontano sempre tutta la storia".

"Ritirate la serie"

Da poco papà di una bimba, nata dalla relazione con la compagna e modella Sharon Fonseca, il suo patrimonio è, per sua stessa ammissione, dieci volte superiore a quello del padre, fondatore del Gruppo IMA, oggi leader mondiale nella produzione di macchine per il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici ed alimenti. ù

Forte di oltre 20 milioni di follower, anche internazional,i su Instagram e altrettanti su Tik Tok, in questi giorni i canali social di Prime Video sono tempestati di messaggi "contro", ovvero di abbonati e utenti che chiedono di ritirare il documentario. In rete volano commenti del tipo: "Cancellate questa spazzatura.. uno sfruttatore non merita un documentario che lo vuole far idolatrare... non abbiamo bisogno di un elogio a chi considera i suoi dipendenti schiavi.... cancello l'abbonamento se non lo ritirate, nemmeno morta guarderei questa immondizia.... pessimo, boria e ignoranza, nella realtà la loro vita è caratterizzata da sfruttamento delle persone, ha fatto emergere la situazione degradante in cui versano i dipendenti di questo personaggio... come minimo sarebbe il caso di indagare sulla questione, fate un documentario sulle situazioni di sfruttamento nelle case di questi milionari, anziché celebrare le loro vite fatte di palestra e balletti ... Vacchi a zappare".

In verità le contestazioni alla produzione Prime Video si erano palesate anche prima della denuncia della ex collaboratrice domestica, ma Gianluca Vacchi, con un video social, manco a dirlo, non si è mostrato per niente preoccupato : "E' tutta la vita che la gente dice così - ha detto rispondendo alle critiche - poi alla fine mi guarda".

(Il claim della serie su Prime Video)