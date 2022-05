Vasco in concerto a Imola, sul palco anche musicisti con disabilità

Che quello di Imola sia un appuntamento gigantesco non ci sono dubbi, ma Vasco ha deciso di fare di più. Ad aprire il concerto sarà il gruppo musicale modenese "Ologramma", composto da ragazzi con disabilità e musicoterapeuti.

"Un grande riconoscimento per i giovani ragazzi modenesi, che suoneranno davanti a circa 90mila persone. In bocca al lupo per l’esibizione e grande Vasco!" ha commentato sui social il presiente della Regione, Stefano Bonaccini.

Il progetto Ologramma

Nato nel 2010 dalla collaborazione di Istituto MEME con il Centro Europeo di Musicoterapia CEMU a Modena, si pone l’obiettivo "di un intervento musico-centrato, come esperienza terapeutico-educativa-integrata, dove musicisti, musicoterapeuti, allievi in età scolare e ragazzi diversamente abili formano un Ensamble di voci e strumenti che presenta un coinvolgente repertorio musicale classico, jazz e moderno" si legghe sulla pagina Facebook.

(Foto FB Stefano Bonaccini)