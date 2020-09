Vasco firma gli occhiali Saraghina per aiutare gli imprenditori in difficoltà: battuti all'asta per cifra record

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Sono stati battuti all’asta per un totale di 2300 euro due paia di occhiali da sole del marchio Saraghina, autografati da Vasco Rossi, che ha realizzato una linea esclusiva per l’Artista. Il ricavato dell’asta di beneficienza, tenutasi a Bologna durante una cena di gala organizzata dalla società di consulenza manageriale OSM International Group, andrà a sostenere gli imprenditori italiani vittime della crisi nell’ambito del progetto “Imprenditore Non Sei Solo”, la onlus creata e presieduta da Paolo Ruggeri, fondatore di OSM, che si occupa di aiutare con azioni concrete e tangibili gli imprenditori che si trovano in difficoltà. “In questi momenti di tagli e di CIG - ha dichiarato durante la serata di beneficienza Paolo Ruggeri - sono in pochi coloro che scelgono di dedicare una parte della loro attenzione e del loro tempo ai colleghi in crisi. Io penso che a queste persone, come Angelo Di Stefano, CEO e founder di Saraghina, tutti noi dovremmo riservare un'attenzione particolare. Perché se mai un giorno fossimo noi ad essere in difficoltà ad aiutarci troveremo solo le persone come lui”. “Già da tempo volevo fare qualcosa per dare il mio sostegno a Imprenditore Non Sei Solo - ha raccontato Angelo Di Stefano - e fin da prima del lockdown avevo pensato di produrre una linea di occhiali da sole di Saraghina dedicata proprio a questo progetto. Così sono nati gli occhiali di Saraghina per INNS, il cui ricavato delle vendite viene interamente devoluto alla Onlus. E dal momento che penso che si possa fare sempre qualcosa in più di quanto si è già fatto, dopo aver raccontato a Vasco Rossi il progetto di Imprenditore Non Sei Solo, gli ho chiesto di collaborare al nostro progetto autografando due paia di occhiali che avremmo meno all’asta per devolverne il ricavato all’associazione. Vasco, che è un uomo di grande generosità, ha subito accettato di aderire all’iniziativa e ha firmato gli occhiali”. “Da parte di tutta la nostra associazione - conclude Ruggeri - vogliamo ringraziare di cuore Vasco Rossi che, ancora una volta si conferma persona eccezionale. Con il ricavato dell’asta dei suoi occhiali ci permetterà di aiutare, con corsi di formazione mirati, e altre azioni concrete di sostegno agli imprenditori, e nei casi più gravi, anche alle loro famiglie, tante persone. Quindi: grazie Vasco!” Imprenditore Non Sei Solo è un’associazione senza fini di lucro fondata da Paolo Ruggeri ed Enrico Tosco, alla quale aderiscono a titolo volontario alcune centinaia manager e titolari di aziende, che offre formazione gratuita agli imprenditori in crisi. Nei suoi primi due anni di vita ha aiutato e sostenuto oltre 1000 imprenditori che le si sono rivolti per trovare strategie per risollevare le loro aziende.

