Da finto ribelle a vile, Vasco ironizza sugli insulti social: "Oggi mi sono svegliato Zio nista"

Non è da tutti ridere degli insulti e degli improperi ricevuti sui social, ma lui può. La persona in questione è Vasco Rossi che, con grande ironia, elenca gli ultimi: "Questa mattina mi sono svegliato Zio nista, insensibile ai genocidi, rivoluzionario venduto - e ancora - vile voltagabbana, finto ribelle, solito drogato di m...., cacasotto, vecchio rincoglionito, ignorante, azionista di Pzifer, massone.. e pedo satanista!".

"Quest’ultima mi mancava - ride il Blasco - mica male in un solo weekend".

Tra le varie reazioni dedicate al rocker, molte sotto il suo post sul conflitto israelo-palestinese: "Sarebbe facile per me oggi scrivere Freeee Palestine. Ma io non sono facile… Sono semplice… Ma non facile. ... E io non riesco a schierarmi da una parte o dall’altra…"