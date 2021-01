Vasco Rossi, "Una canzone d'amore buttata via": finalmente c'è il video girato sul Crescentone

Finalmente la clip di "Una canzone d'amore buttata via" c'è. Per l'ultimo singolo che ha sbancato qualsisasi classifica, da YouTube, a iTunes, Apple Music, e in Radio, Vasco Rossi aveva scelto Bologna e Piazza Maggiore.

Fino a ieri, sul suo canale youtube solo un video statico che aveva comunque ottenuto oltre 1,4 milioni di visualizzazioni.

Le riprese a fine novembre sul Crescentone e, per permettere che tutto si svolgesse in sicurezza, l'intera Piazza era stata recintata.

Qualche sera fa, lo abbiamo visto in una cornice insolita, sui Rai nel programma di Roberto Bolle "Danza con me". Lo stesso ballerino ha danzato, affiancato da altre stelle della Compagnia del Teatro alla Scala di Milano, sulle note di Una canzone d’amore buttata via.