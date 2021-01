"Una canzone buttata via": il nuovo singolo di Vasco "sbanca"

"Evviva! Festeggio insieme a voi Una canzone d’amore buttata via". Vasco lo scrive sul suo profilo Facebook sciorinando i primati del suo ultimo singolo uscito il primo dell'anno: "1 su Tendenze YouTube, 1 su iTunes, 1 su Apple Music, 1 su Amazon col 45 giri e 1 in Radio. Vi abbraccio tutti!".

Il Blasco, 69 anni a febbraio, è sempre il numero uno. Successone anche per il video statico che ha ottenuto oltre 1,4 milioni di visualizzazioni.

Qualche sera fa, lo abbiamo visto in una cornice insolita, sui Rai nel programma di Roberto Bolle "Danza con me". Lo stesso ballerino ha danzato, affiancato da altre stelle della Compagnia del Teatro alla Scala di Milano, sulle note di Una canzone d’amore buttata via.

"Abbiamo cominciato bene l’anno", scrive il rocker. Ha proprio ragione.