Vasco Rossi, salta il concerto di Imola

"I concerti di Vasco Rossi previsti nel mese di Giugno 2021 nell’ambito dei Festival saranno riprogrammati. Le nuove date e le eventuali modalità di rimborso, in conformità con le disposizioni di legge, saranno comunicate entro il 15 Aprile 2021".

Lo rende noto Live Nation, in una nota. Nuova battuta di arresto quindi per il concerto di Vasco Rossi a Imola, dopo il rinvio del 2020 propri al 22 giugno di quest'anno. A seguire la stessa sorte potrebbero essere -ma gli eventi rimangono per ora in calendario- anche quello di Casare Cremonini del 5 e dei Pearl Jam del 26. Confermato invece l'appuntamento con la Formula 1 il prosismo 16-18 aprile, anche se con l'incognita pubblico in presenza che rimane.