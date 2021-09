Vasco, confessioni d'amore: "Eccome come ho capito che Laura era perfetta per me"

"Oggi vado a comprare dei fiori Per la Laurina... Perché è il suo compleanno". Inizia così il romantico post di Vasco Rossi dedicato alla sua Laura: "Ho capito che Laura era perfetta per me? - si legge - Quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia” racconta al giornalista che lo ha incontrato nella sua casa di Zocca “Dal nostro amore è nato nel 1991 Luca. Lei lo voleva e io anche. Visto che ero diventato padre due volte senza averlo chiesto, volevo provare a metter su famiglia. Per uno come me era la scelta più controcorrente e spericolata: una sfida.”.

“Ancora oggi ogni volta che guardo la sua faccina provo immediatamente un gran senso d’amore”. V.R