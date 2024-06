Vasco illumina San Siro: "Abbiamo aperto il locale": e Sala gli consegna la pergamena

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Il 7 e l’8 giugno abbiamo aperto il locale. A San Siro 2 notti magiche per più di 120.000. Avete illuminato lo stadio a giorno. Ed è solo l’inizio". Lo scrive Vasco dei miracoli al temine delle date, le prime del suo tour. Vasco tornerà a Milano il 20 giugno per altri 5 concerti.

E' la trentesima volta per il Kom a Milano tanto da valergli un riconoscimento, la Pergamena della Città, consegnatogli dal sindaco Giuseppe Sala: "A Vasco Rossi per il suo stretto legame con la città, a partire dal primo dei suoi oltre trenta concerti a Milano, e per i meriti artistici che lo hanno visto protagonista per più di cinquant’anni di musica ed emozioni”, queste le motivazioni.

