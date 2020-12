Dolci di Natale: dove acquistare il Certosino a Bologna

Il Certosino è il tipico dolce natalizio bolognese. Appartiene alla categoria dei panforti, e va gustato dopo una lunga preparazione che prevede diversi periodi di riposo. La stagionatura è infatti uno degli aspetti più importanti. La ricetta originale è da ricercare nel medioevo e quella ufficiale è depositata alla Camera di Commercio di Bologna dal 2001.

Moltissime pasticcerie e panetterie cittadine lo realizzano. La nostra guida, dentro e fuori le Mura

Paolo Atti & Figli

In pieno centro storico, via Caprarie, 7, oltre a tutte le paste fresche e una miriade di dolci tipici, Paolo Atti & figli realizza anche il Certosino.

Tamburini

Sempre in via Caprarie, al civico 1, c’è Tamburini con un’ampia selezione di dolci tipici, dalla Pinza Bolognese al Certosino.

Pasticceria Laganà

Benchè, come suggerisce il cognome, i maestri pasticceri vengano dalla Sicilia, in via Santo Stefano 112 si coniugano le specialità delle due terre, Certosino compreso.

Bar Billi 1833

Anche in zona stadio, in via Pietro de Coubertin, 1, a pochi passi dall’arco del Meloncello, possiamo trovare il Certosino bolognese anche allo storico Bar Billi.

Pasticceria Carosello

La Pasticceria Carosello di via di Corticella 184/8 realizza diverse torte speciali e stagionali. Non poteva mancare il dolce tipico natalizio.