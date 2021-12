C'è la Via dei Presepi a Monghidoro: centinaia di rappresentazioni tra faggi, tronchi e vetrine| FOTO

Inaugurata la Via dei Presepi a Monghidoro: un lungo sentiero che si snoda sulla montagna che parte dal paese, passa per alcune frazioni e conduce alla Croce dell'Alpe, a 1250 mt. di altitudine, dove rappresentazioni della natività di Gesù sono incastonati tra faggi e foglie. Un'iniziativa alla quale, dallo scorso anno, partecipano anche attività commerciali e privati, oltre agli storici organizzatori.

La Via dei Presepi oggi conta un centinaio di rappresentazioni sparse nella natura e in paese, e una trentina nella nella borgata di Piamaggio: presepi visibili anche in alcune vetrine, in alcuni locali messi a disposizione da famiglie del centro storico e delle aree esterne di abitazioni private.

"Un progetto che ha davvero coinvolto tutta la comunità di Monghidoro, le Associazioni, i commercianti, i privati, il Comune, l'Ufficio Iat oltre che, naturalmente, le Parrocchie che hanno predisposto i Presepi nelle Chiese del capoluogo e delle Frazioni ed è stata davvero molto sentita - spiega la sindaca Barbara Panzacchi - Queste moltissime rappresentazioni della Natività, oltre alle luminarie e agli alberi di Natale, alla pista di pattinaggio ed ai villaggi di Natale contribuiranno a rendere ancora più attrattivo e luminoso il nostro Comune ma ci devono aiutare anche a superare un periodo ancora difficile".

Alcune foto dei presepi di quest'anno: