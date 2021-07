E' uscito il video di Allegria, la nuova canzone di Morandi: le FOTO del set, c'è anche Valentino Rossi

Jovanotti sui social: "Nonostante l’ambientazione vagamente western credo che l’atmosfera di questo video racconti la cosa più italiana che c’è, con il cocomero come totem tricolore a celebrare un’estate importante per tutti dopo mesi difficili"

E' uscito il video del nuovo singolo di Gianni Morandi 'L'Allegria', che spopola in radio. Una canzone che, come dice appunto il titolo, porta allegria e Jovanotti, sui profili social, ha pubblicato qualche scatto del 'dietro le quinte'. Il brano segna il ritorno di Morandi sulla scena musicale, dopo il brutto incidente alla mano.

Tra i protagonisti del video anche Valentino Rossi...

"E' stata una giornata bella, memorabile al VR 46 Motor Ranch, il luogo dove Vale Rossi tira su i suoi piloti e dove si allenano (e si divertono facendolo, perché con lo sport è così, ogni sofferenza è una promessa di gioia futura)- ha scritto Jovanotti su Facebook - I ballerini del Summer Jamboree (festival a Senigallia che raduna tutti gli appassionati di quel mondo che va dal rockabilly alle varianti infinite dei ritmi rocknroll) e un po’ di amici per un video che Michele Lugaresi ha diretto benissimo, noi non c’è ne siamo quasi accorti. Io ogni tanto gettavo un occchio al monitor per verificare che stesse venendo bene, ma di Lugaresi mi fido, lavoriamo insieme da tanti anni e conosco il suo gusto per le immagini, quindi ero tranquillo e infatti il video mi piace, è semplice, diretto e senza troppa enfasi mi sembra che racconti uno stato d’animo. Nonostante l’ambientazione vagamente western credo che l’atmosfera di questo video racconti la cosa più italiana che c’è, con il cocomero come totem tricolore a celebrare un’estate importante per tutti dopo mesi difficili. Che l’allegria serva a guardare avanti, vivendo il presente con il cuore rivolto al futuro, questo è il mio augurio. Buona estate".

