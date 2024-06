La villa di Lucio Dalla alle Tremiti è in vendita | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sorge nella insenatura di Cala Matano e la bella dimora-rifugio di Lucio Dalla: "Nel cuore dell’incantevole scenario delle Isole Tremiti in Puglia, una storia di fascino e bellezza trova la sua dimora - si legge sul sito del Gruppo Toscano, in partnership con Guidobaldi Luxury Properties, - Un’opportunità unica per coloro che cercano non solo una residenza, ma un pezzo di storia incastonato tra le onde blu del Mar Adriatico, così come lo stesso Dalla suggerisce: «[…] non va dimenticata la dimensione storica delle isole. Ciò che consiglio è di fare una vacanza della conoscenza, per ricostruire la memoria storica dell’arcipelago, protagonista, nei secoli scorsi, di rilevanti avvenimenti storici. Queste isole sono così ricche di storia, di cultura e di leggende che vale la pena conoscerle per poterne godere a piene mani.» (Lucio Dalla).

Un annuncio che fa sfumare il sogno di poter ricavare, nella casa di San Nicola, un museo per ricordare l’artista e la sua favola diomedea, riferisce Foggia Today.

"Oasi di tranquillità e ispirazione"

"Immersa nella suggestiva Cala Matano, la Villa a San Domino è più di una semplice dimora; è il palcoscenico di ispirazione per una delle menti più creative della musica italiana. Lucio Dalla trovava qui la sua oasi di tranquillità e ispirazione, circondato da una natura che incanta e culla lo spirito - continua l'annunccio - La proprietà si estende su tre piani e un ampio terrazzo, incorniciata da un parco di 1.650 metri quadrati. Ogni angolo di questa villa racconta una storia, dalla sala di registrazione dove è nato l’album 'Luna Matana', al salone dove le note danzano tra le pareti. Le Isole Tremiti, con la loro bellezza selvaggia e la ricca storia mitologica, conferiscono un’aura di magia a questa dimora, invitando i viaggiatori a perdere lo sguardo tra i loro paesaggi mozzafiato".

"Vista mozzafiato sul mare"

Sull’isola di San Nicola, all’interno dell’Abbazia/Fortezza di Santa Maria a Mare del 1200 "si erge un gioiello architettonico intriso di storia e modernità. L’appartamento open space, una volta dimora di Lucio Dalla, offre una vista mozzafiato sul mare, catturando l’anima di chiunque varchi la soglia. La ristrutturazione curata dall’architetto Camerini ha conservato l’essenza storica dell’edificio, arricchendola con dettagli contemporanei - e ancora - Qui, la luce del sole danza attraverso le finestre panoramiche, mentre la storia palpita nelle mura antiche. Il bagno con vista mare e gli affascinanti soppalchi in legno e vetro completano un quadro di bellezza senza tempo. Le Tremiti, conosciute anche come le isole “Diomedee”, evocano il mito e la leggenda, trasportando chiunque le visiti in un viaggio attraverso il tempo".

"Queste dimore non sono solo proprietà, ma custodi di un’eredità culturale e artistica che ha segnato generazioni. Grazie alla partnership tra Gruppo Toscano e Guidobaldi Luxury Properties, questo patrimonio continua a vivere, offrendo a chiunque abbia il desiderio di possederle l’opportunità di essere parte di una storia che ha plasmato l’identità artistica italiana"

"Le Isole Tremiti rimangono un tesoro nascosto nell’Adriatico, un luogo dove il passato si mescola con il presente e il mare canta le melodie dell’eternità. In queste dimore, il ricordo di Lucio Dalla continua a brillare come una stella nel cielo notturno, invitando gli animi liberi a danzare al ritmo della creatività e della bellezza senza tempo".

Le trattative sono, ovviamente, riservate.