Matilda De Angelis in copertina su Vogue per un numero su Bologna

Vogue Italia dedica il numero di agosto a Bologna e alla sua 'antidiva': Matilda De Angelis.

L'attrice bolognese, in copertina fotografata in mezzo al pubblico del Cinema Ritrovato in piazza Maggiore, si racconta in un'intervista al direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli.

"Matilda De Angelis è nata a Bologna l’11 settembre del 1995, ha 26 anni, è alta più o meno come Marilyn Monroe, ha già alle spalle una carriera da cantante e otto folgoranti anni da attrice. Ho avuto il privilegio di parlare con lei per trentadue minuti e, anche se veniva da ore di shooting che sarebbero proseguite fino a sera, emanava una tranquilla e contagiosa energia naturale", scrive Farinelli.

Al centro dell'intervista, la bravura della giovane attrice e in sottofondo, ovviamente, la nostra città: Bologna.

"Da Pianoro, per me Bologna è stata inizialmente una specie di New York. Per me il bello di Bologna – si legge su Vogue – era anche solo passeggiare, vederla, scoprirla, capirla. Negli anni è cambiata tantissimo, secondo me. Adesso, ogni volta che torno, la vedo sempre un po’ diversa. Ha perso molti spazi comuni e culturali, e questo mi dispiace. Luoghi che, per quanto difficili, complicati, offrivano comunque degli spazi di ritrovo, di scambio culturale. E mi dispiace che l’idea del decoro urbano abbia un pochino rovinato l’anima di una città che si è un po’ infighettita".

Chi è Matilda De Angelis

Diventa nota al pubblico generalista nel 2016, quando veste i panni di Ambra nella serie Tv 'Tutto può succedere', andata in onda dal 2015 al 2018 su Rai 1. Nello stesso periodo, è al cinema la protagonista femminile nel film 'Veloce come il vento' con Stefano Accorsi per la regia di Matteo Rovere: un impegno che le vale, nel 2016, il premio come miglior rivelazione al Taormina Film Fest e la candidatura come migliore attrice protagonista ai David di Donatello 2017. Nel 2018, invece, Matilda appare nel videoclip di 'Felicità put*ana' dei Thegiornalisti.

Successivamente entra a far parte del cast del film di Sebastiano Riso 'Una famiglia' con Micaela Ramazzotti. A dicembre 2017 è nel film di Alessandro Gassmann 'Il premio' e nel 2018 ha il ruolo principale nel film Rai 'I ragazzi dello Zecchino d'Oro': è Mariele Ventre, la giovane musicista Piccolo Coro dell'Antoniano.

Nel 2020 è la protagonista femminile del film L'incredibili storia dell'Isola delle Rose prodotto da Netflix e uscito a Natale, quindi ottiene fama all'estero grazie alla serie tv HBO The Undoing . Qui ha modo di sperimentarsi in scene con una attrice del calibro di Nicole Kidman: "Ci siamo baciate e non è stato per niente difficile - ha dichiarato a proposito delle scene di nudo, le più delicate - Ho chiuso gli occhi e mi sono buttata. Nicole è aperta, inclusiva, materna. Si preoccupa di tutti e con tutti vuole avere un contatto diretto. Alla fine delle riprese mi ha scritto una lettera bellissima che ho incorniciato. Dire che ha un talento smisurato e che starle vicino è stato fantastico mi pare scontato, sogno di avere un giorno la sua stessa empatia".