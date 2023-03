Voli cancellati per covid, voucher in scadenza: come fare

I voucher emessi per i voli cancellati causa Covid sono in scadenza? Altroconsumo suggerisce come utilizzarli e come muoversi: "Secondo le stime, i voucher emessi dalle compagnie aeree europee dall'inizio della pandemia e non ancora utilizzati valgono quattro miliardi di euro".

"Oltre alle cancellazioni dei voli in piena fase emergenziale, compagnie aeree come Ryanair, Easyjet e Volotea hanno continuato a cancellare voli anche dopo i primi mesi di pandemia. Come se non bastasse, con la scusa dei voli annullati per pandemia - sottolinea l'associazione - le compagnie aeree hanno rifilato ai propri clienti voucher al posto del rimborso in denaro che invece sarebbe loro spettato. Un comportamento che abbiamo segnalato più volte alle autorità e che ha portato l'Antitrust a sanzionare queste compagnie per pratica commerciale scorretta. Sono molti quindi i consumatori che ora si ritrovano in mano un voucher (magari anche in scadenza) a causa di una pratica illecita sanzionata anche dall'Autorità. Consumatori che quindi hanno diritto a un rimborso".

Voucher, le risposte ai dubbi più frequenti

Ho un voucher scaduto il 15 dicembre 2022 se non l'ho utilizzato entro la data di scadenza che succede? Lo perdo?

I voucher emessi nel 2020 dagli operatori turistici a seguito delle rinunce o cancellazioni di soggiorni o viaggi per Covid-19 nel 2020 inizialmente avevano una durata di 12 mesi. In un secondo momento, però, la durata è stata estesa automaticamente a 18 mesi. Quindi, anche chi ha una data di scadenza pari a 12 mesi, automaticamente ha una data prorogata di altri 6 mesi. Il decreto ristori bis ne ha esteso ulteriormente la durata a 24 mesi. Ora la durata dei voucher viene ulteriormente estesa automaticamente a 30 mesi. Nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico è stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio.

Il voucher deve essere utilizzato per prenotare voli o viaggi entro la data di scadenza?

Il voucher deve essere utilizzato entro la data di scadenza, ma può essere usato anche per voli o viaggi in date successive. Per fare un esempio: un voucher che scade il 10 marzo 2023, si può utilizzare il 9 marzo 2023 per prenotare un volo da effettuarsi a giugno 2023.

Allo scadere dei 30 mesi che cosa posso fare?

Il voucher non utilizzato può essere convertito in denaro, si può quindi chiedere alla compagnia aerea, all’hotel o al tour operator il rimborso in denaro. Ricordiamo che per voli aerei, viaggi in treno e in traghetto è possibile convertire il voucher in denaro dopo 12 mesi, mentre per soggiorni in albergo e viaggi a pacchetto è possibile convertire il voucher in denaro solo dopo 30 mesi.

Cosa fare se hanno cancellato il volo

Se hanno cancellato il volo, continua Altroconsumo. si può chiedere, direttamente sul sito della compagnia, il rimborso del biglietto (da effettuarsi entro 7 giorni) oppure un volo alternativo non appena possibile o in altra data di tuo gradimento. Si ha inoltre diritto a un ulteriore indennizzo monetario, che varia in base alla data della partenza e alla tratta.