"Wanna", al via la serie Netflix: la "regina delle televendite" torna in tv

Il 21 settembre il ritorno di Wanna Marchi in TV, ma non per una delle sua bizzarre televendite, bensì per una docu-serie Netflix che racconterà gli esordi come venditrice fino alla caduta e alle vicende giudiziarie.

Perché della scelta di riaccendere - ancora - i riflettori su questo personaggio? Netflix ha dichiarato di voler puntare su storie di persone molto conosciute da raccontare in modo sorprendente e mettendo in luce aspetti meno noti della personaggio. Il percorso della Marchi, infatti ha anche subito rigenerazioni e svolte costanti che potrebbero essere interessanti per il pubblico della piattaforma di streaming.

Wanna Marchi, nata a Castel Guelfo, ha compiuto 80 anni il 2 settembre. Ha iniziato a lavorare come estetista e giovanissima si è sposata: ha due figli, Maurizio e Stefania, quest’ultima sua "spalla" durante le televendite.

La serie Netiflix

Dalle prime informazioni sappiamo che sarà composta da quattro puntate, diretta da Nicola Prosatore e prodotta da Gabiele Immirzi, disponibile sulla piattaforma dal 21 settembre.