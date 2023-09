Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Sabato 23 settembre a Bologna verrà presentato: YOUNG CARE MUSIC CONTEST – concorso musicale aperto a tutti i generi musicali A cura di Dadama' Babycare - sostegno alle famiglie 24oresu24, Gruppo YOUNGCARE Under 25 cre.a.ttivi in collaborazione con Gaia Chon -speaker radiofonica e conduttrice Il 23 settembre durante la “Festa di Fine Estate” in piazza dei Colori a Bologna verranno aperte ufficialmente le iscrizioni al contest musicale che permetterà a tre cantanti emergenti di registrare gratuitamente il proprio brano originale presso Studio di registrazione professionale Zero51 Audio Lab. Per partecipare al contest non ci sono limiti di età o generi musicali, è richiesto solo che il proprio brano sia inedito e sarà possibile candidarsi entro e non oltre il 23 novembre. Una giuria di musicisti esperti, insegnanti e artisti locali, selezionerà i vincitori tra i più votati sui social che si potranno esibire in una grande festa-evento a dicembre! PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI YOUNGCARE MUSIC CONTEST: youngcare.music@gmail.com 3299297015