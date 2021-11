“Zdasdat” il primo album del cantautore bolognese Baschira

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Baschira (Prospero Baschieri) è un personaggio storico vissuto nell’800 nei pressi di Bologna, un brigante anomalo che non amava la violenza, ma si batteva per i diritti dei più deboli. “Zdasdat”, che in dialetto bolognese vuol dire “Svegliati”, è un concept album dove la denuncia delle ingiustizie è il filo rosso che attraversa ogni brano. Un'esortazione a non restare indifferenti di fronte ai soprusi e a resistere. Ogni brano contiene un messaggio specifico toccando temi come il lavoro, la guerra e il potere. L'album “Zdasdat” è una commistione di generi fatta di folk, gypsy jazz e cantautorato. Comprende otto tracce di cui sette in italiano e una in dialetto bolognese, in uscita a fine novembre. L’invito è “denunciare per resistere” ma soprattutto rimanere vigili per evitare di assuefarsi agli abusi. Tracklist: 01 A Capo, 02 Il Biondo, 03 I limiti, 04 Ci vediamo là, 05 Solinsieme, 06 Brucia, 07 Ruotaordinario, 08 Liberi. Baschira nasce da un’ idea di Davide Cristiani, artista di origine bolognese, nato a Molinella, ad Amsterdam ormai da anni. È nei panni di Prospero Baschieri (Baschira), un brigante vissuto agli inizi dell'Ottocento, che il chitarrista decide di portare in scena i protagonisti delle sue storie: gli ultimi, vittime di soprusi e ingiustizie sociali. Accompagnato da sette musicisti, lavora in studio, insieme a Mario da Silva dell’RPM Studio, al mixaggio degli otto brani che andranno a comporre il suo primo album “Zdasdat”, masterizzati dall'ingegnere del suono e producer Pietro Rossi, al RedStone Productions di Amsterdam. A Marzo del 2020 viene pubblicato il suo primo singolo “Il Biondo”, seguito da “A Capo” il 15 Luglio. “Brucia” è il nuovo singolo, che anticipa il primo album del cantautore bolognese, disponibile dal 25 ottobre 2021 su tutte le piattaforme digitali e dal 29 ottobre in rotazione radio e video, pubblicato da Radici Music Records e distribuito da (R)esisto. I singoli precedono l’album “Zdasdat”, che in dialetto bolognese vuol dire “Svegliati”. I brani che compongono l'album sono identificabili con il genere folk, gipsy jazz, acustico, popolare. Crediti Davide Cristiani: Vocals Mauro Rolfini: Clarinet, Bass Clarinet, Alto Saxophone Anton Jakimenko: Clarinet Tilo Baumheier: Flute Francesco Salmaso: Tenor Saxophone Gerryt: EuphoniumGiusy Tricoli: Additional Vocals Matteo Battaglia: El. Guitar Carlo d’Alessandro: El. Guitar M. Reda Gherici: El. Bass Henrik Holm: Bass Bartho Staalman: Drums Floris Van Elderen: Drums Riccardo Migliorini: Synthesizers Registrato e mixato da Mario Da Silva Mastering Pietro Rossi Grafica cover a cura di Silvia Celiberti Foto realizzate da Lateralfoto Distribuzione digitale e promozione: (R)esisto Distribuzione Etichetta e distribuzione fisica: Radici Music Records Crediti Videoclip Ideato da Davide Cristiani Diretto da Enzo Dumettier Ballerina Paola Ghidini Prodotto da Flip the egg productions www.instagram.com/baschiramusic www.facebook.com/baschira www.baschira.com