Zecchino d'Oro: come iscriversi alla nuova edizione

Lo Zecchino d'Oro torna in TV e torna la possibilità di iscriversi a una LISTA D'ATTESA per far parte del pubblico delle puntate dello Zecchino d'Oro che torna a inizio dicembre su Rai1! Quest'anno possono partecipare nel pubblico anche gli adulti: un accompagnatore con un massimo di 4 bambini tra i 6 e i 13 anni.

Come iscriversi alla lista d'attesa:

la partecipazione come pubblico è gratuita

possono entrare in Studio TV un adulto e massimo 4 bambini dai 6 ai 13 anni per iscrizione

la compilazione del modulo comporta l'inserimento in una lista d'attesa, non dà garanzia d'accesso

è necessario ricontattare la Segreteria dell'Antoniano dal 24 novembre per sapere se c'è l'effettiva disponibilità dei posti richiesti;

anche l'adulto può partecipare nel pubblico, il nome dell'adulto che effetta la prenotazione deve essere quello della persona che entrerà in Studio Tv;

è possibile iscrivere un massimo di 4 bambini per volta;

la prenotazione non permette di segnalare la giornata preferita che viene concordata sempre telefonicamente con la Segreteria dell'Antoniano;

Quando si è certi di partecipare come pubblico?

Telefonando presso la Segreteria dell'Antoniano dal 24 novembre, si riceve la conferma dell'avvenuta prenotazione e si verifica la giornata assegnata. È poi sufficiente presentarsi presso l'atrio del Cinema Teatro Antoniano di via Guinizelli, 3 alle ore 15.30 del giorno concordato.

Per la conferma è necessario telefonare dal 24 novembre dalle 14.00 alle 17.00 ai numeri 051.3940211.

Soltanto l'accompagnatore iscritto al momento della prenotazione potrà accedere allo Studio TV dell'Antoniano per seguire tutta la durata della trasmissione. Gli adulti o bimbi che non riuscissero a partecipare potranno seguire la diretta integrale della trasmissione dal Cinema Teatro.

L'accesso al Cinema è aperto a tutti e prevede un biglietto di ingresso (gratuito per neonati under 12 mesi) da acquistare direttamente nel giorno dell'evento presso la Biglietteria del Cinema Teatro Antoniano a partire dalle ore 15.30.

Tutte le info a questo link: https://bit.ly/3Dpop9D